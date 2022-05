PlayStation Plus Extra e Premium: Sony promette nuovi giochi ogni due settimane

Come ormai ben saprete, tra circa un mese arriverà anche nel nostro paese il nuovo PlayStation Plus, ovvero la versione rinnovata del servizio che permette di abbonarsi a versioni più costose per avere accesso a svariati benefici, tra i quali anche un ricco catalogo di titoli. A tal proposito, pare che l'aggiornamento della libreria sarà costante.

Per tenere alto l'interesse degli abbonati, Sony ha confermato nel lungo post appena pubblicato sul PlayStation Blog che il catalogo verrà aggiornato a cadenza regolare. Questo significa che coloro i quali dispongono di un abbonamento alla versione Extra, Premium o Deluxe del servizio potranno avere accesso a nuovi prodotti ogni quattordici giorni, con il numero di giochi aggiunti mensilmente che andrà variando continuamente. Più nello specifico, l'arrivo dei giochi sarà previsto il primo e il terzo martedì di ogni mese. Gli abbonati alla versione di base del PS Plus, ovvero l'Essential, continueranno invece a poter aggiungere nuovi giochi PS4 e PS5 alla loro libreria come accaduto fino ad oggi.

Per chi non lo sapesse, il nuovo PlayStation Plus arriverà in Italia il prossimo 23 giugno 2022. A tal proposito, sulle nostre pagine trovate già l'elenco dei giochi PS4 e PS5 che faranno parte della libreria del nuovo PS Plus al lancio. Sapevate che tra le demo del nuovo PS Plus c'è anche Cyberpunk 2077?