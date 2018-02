Come ogni mese,ha annunciato la lista di titoli che entrerà a far parte della Instant Game Collection. Gli abbonati al servizio potranno quindi scaricare opere del calibro diper PlayStation 4, oltre a nuovi titoli per PS3, PS Vita e PlayStation VR.

Le novità però non finiscono qui perchè per gli abbonati Plus sono a disposizione anche Mugen Souls Z, Grand Kingdom, Spelunker HD ed Exiles End, oltre al gioco bonus StarBlood Arena per PlayStation VR.

Per saperne di più sui giochi della line-up di febbraio vi rimandiamo al nostro speciale dedicato ai giochi PlayStation Plus del mese.