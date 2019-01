PlayStation Plus febbraio 2019: rumor e speculazioni sui giochi gratis

Ci avviciniamo alla metà del mese e inizia a salire l'hype per i giochi gratis PlayStation Plus di febbraio 2019, che dovrebbero essere annunciato mercoledì 30 gennaio, se Sony deciderà di seguire la prassi abituale adottata negli ultimi anni.

In attesa di saperne di più, VGR lancia una lista di titoli che potrebbero essere inclusi nella Instant Game Collection del prossimo mese. Si parte con un gioco della serie Dark Souls che potrebbe servire come antipasto per Sekiro Shadows Die Twice, in arrivo a marzo. Bloodborne è già stato regalato agli abbonati Plus e per questo la scelta è ricaduta su un capitolo della saga Dark Souls. Altre previsioni riguardano invece due giochi Square Enix: NieR (per promuovere il lancio di NieR Automata Game of the Yorha Edition) e Front Mission Evolved, in vista del lancio di Left Alive. In coda, anche Code Realize Guardian of Rebirthper PlayStation Vita, titolo però già regalato in passato (ottobre 2016) e che difficilmente verrà aggiunto nuovamente alla line-up Instant Game Collection.

Come sempre, ricordiamo che quanto riportato è solamente frutto di rumor, speculazioni, previsioni e speranze, per la lista completa e ufficiale dei giochi gratis PlayStation Plus di febbraio 2019 dovremo necessariamente attendere comunicazioni da parte di Sony Interactive Entertainment.