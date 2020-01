PlayStation Plus febbraio 2020: annunciati i due nuovi giochi gratis PS4 e un gioco bonus

Puntuale come da tradizione, Sony Interactive Entertainment ha annunciato i nuovi giochi gratis PlayStation 4 per gli abbonati al servizio PS Plus... con una (gradita) sorpresa! Cosa possono aspettarsi gli iscritti al servizio per il mese di febbraio 2020? Scopriamolo insieme.

A gennaio gli abbonati Plus hanno potuto mettere le mani su Uncharted The Nathan Drake Collection e Goat Simulator mentre a febbraio sarà la volta di The Sims 4 Console Edition, BioShock The Collection e Firewall Zero Hour: per la prima volta da marzo 2019 arriva quindi un gioco bonus, in questo caso per PlayStation VR.

PS Plus: giochi gratis febbraio 2020

The Sims 4 Console Edition - PS4

BioShock The Collection - PS4

Firewall Zero Hour - PlayStation VR

BioShock The Collection raccoglie le riedizioni di BioShock, BioShock 2 (solo single player) e BioShock Infinite in un solo pacchetto con tanto di contenuti bonus come tutti i DLC e video dietro le quinte con i commenti di Ken Levine e degli sviluppatori. The Sims 4 è forse il gestionale più famoso di sempre, un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni mentre Firewall Zero Hour è uno degli shooter più acclamati e popolari per il visore in Realtà Virtuale di Sony.

I giochi PlayStation Plus per PS4 potranno essere scaricati gratis dal PlayStation Store dalla tarda mattinata (generalmente tra le ore 12:00 e le 13:00 ora italiana) di martedì 4 febbraio 2020. Cosa ne pensate della lineup Instant Game Collection di febbraio? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.