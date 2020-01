PlayStation Plus febbraio 2020: un leak svela Crash Bandicoot tra i giochi gratis PS4?

Il canale YouTube PlayStation Spagna ha pubblicato un post per la community ricordando l'imminente annuncio dei giochi PlayStation Plus di febbraio. Fino a qui niente di strano, se non fosse per l'immagine di accompagnamento scelta per questa comunicazione...

Il messaggio recita "Mañana a las 17:30 anunciamos los juegos de PS PLUS del mes de febrero. ¿Cuáles crees que serán? Una pista, uno de ellos es una saga muy conocida," accompagnato da una GIF animata di Crash Bandicoot. Uno dei due giochi sembra appartenere ad una saga molto popolare e apprezzata... l'immagine di Crash potrebbe essere casuale... oppure no?

Escludendo l'arrivo di Crash Team Racing Nitro-Fueled nella lineup PS Plus di febbraio, in quanto particolarmente recente, gli indizi sembrerebbero puntare verso la Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, raccolta che include le versioni rimasterizzate di Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Il Ritorno di Cortex e Crash Bandicoot 3 Warped, usciti originariamente tra il 1996 il 1998 sulla prima console PlayStation.

Per saperne di più non ci resta che attendere le 17:30 di oggi, mercoledì 29 gennaio, quando Sony annuncerà ufficialmente i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di febbraio 2020. E voi cosa vi aspettate? Fateci sapere le vostre personali previsioni PS Plus nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.