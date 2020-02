PlayStation Plus febbraio 2020: in regalo un codice sconto GameStop

Oltre ad offrire nuovi giochi gratuiti agli abbonati PlayStation Plus, Sony ha aggiornato anche nel mese di febbraio 2020 la pagina relativa ai PlayStation Rewards, una serie di promozioni esclusive per gli utenti che possono approfittare di una serie di scontistiche presso alcuni rivenditori fisici e digitali.

La promozione del mese riguarda la catena GameStop Zing, presso la quale i giocatori che dispongono di un abbonamento attivo al servizio Sony possono usufruire di un buono sconto di ben 10 euro. Il codice, valido sia nei negozi fisici che sul portale online, è valido sulla maggior parte dei prodotti in vendita ad eccezione di quelli a marchio Minecraft, dei beni digitali e di una serie di articoli come fumetti e libri. Per poter utilizzare il buono è inoltre necessario effettuare un acquisto del valore di almeno 60 euro.

Per ottenere il buono vi basterà visitare il sito ufficiale della promozione e, dopo aver fatto l'accesso con il vostro account PlayStation Network, cliccare sul tasto azzurro "Scarica" in fondo alla pagina per scaricare sul vostro PC o smartphone un file in formato PDF con il codice sconto. Va precisato che il codice potrà essere riscattato sul sito PlayStation fino al prossimo 20 febbraio 2020, invece il termine ultimo per utilizzarlo in un negozio della catena è il 15 marzo 2020.