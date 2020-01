PlayStation Plus febbraio 2020: rumor e speculazioni sui giochi gratis PS4

Ci avviciniamo a metà mese e come sempre iniziano ad arrivare speculazioni, teorie e rumor sui giochi gratis PS4 PlayStation Plus di febbraio 2020. A gennaio Sony ha regalato Goat Simulator e Uncharted The Nathan Drake Collection, cosa vedremo invece il prossimo mese?

In attesa di conferme (che come sappiamo arriveranno solamente l'ultimo mercoledì di gennaio) proviamo a ipotizzare la lineup Instant Game Collection di febbraio 2020. Dando per scontata l'accoppiata indie/AAA ci azzardiamo a proporre Shovel Knight Treasure Trove e Gravity Rush 2. Il primo è un gioco indipendente particolarmente acclamato mentre il secondo è una esclusiva Sony non recentissima e per questo candidata ideale per entrare a far parte del catalogo PS Plus.

Altre ipotesi interessanti potrebbero essere quelle di Overwatch (anche se ad oggi Blizzard non ha mai regalato i suoi giochi su console) e Zombie Army Trilogy, quest'ultimo in ottica promozionale in vista del lancio di Zombie Army 4 Dead War.

Come sempre, ricordiamo che quanto riportato è frutto di rumor, speculazioni, previsioni e speranze, i giochi gratis PS4 di febbraio 2020 per gli abbonati PlayStation Plus verranno annunciati ufficialmente nella giornata di mercoledì 29 gennaio con download previsto per martedì 4 febbraio.