PlayStation Plus febbraio 2021: previsioni e speculazioni giochi gratis PS5 e PS4

I giochi gratis PlayStation Plus di gennaio 2021 sono disponibili da pochi giorni ma è già tempo di pensare alla lineup Instant Game Collection di febbraio. Cosa possiamo aspettarci? In realtà abbiamo già una certezza per il prossimo mese.

Come sappiamo Destruction All-Stars per PS5 sarà gratis con PlayStation Plus a febbraio, come parte della lineup mensile, mentre resta l'incognita per i due giochi del catalogo PlayStation 4. A gennaio abbiamo preso in pieno la previsione su Shadow of the Tomb Raider (offerto questo mese insieme a Maneater e Greedfall) mentre per febbraio proviamo ad ipotizzare l'arrivo di un gioco della serie Far Cry, magari Far Cry New Dawn, gustoso antipasto in vista del lancio di Far Cry 6, previsto nel corso del 2021.

Il secondo gioco PlayStation 4 potrebbe invece essere un first party Sony e in questo senso la lista è piuttosto vasta e varia da Marvel's Spider-Man a God of War, passando per Days Gone e Horizon Zero Dawn Complete Edition, quest'ultimi venduto a 9.99 euro durante i saldi di gennaio.

Febbraio è il mese di San Valentino e non è escluso che Sony possa sfruttare l'occasione per proporre agli abbonati un gioco diverso dal solito, magari meno orientato all'azione e più incentrato sul romanticismo e l'amore.. che ne dite ad esempio di Last Day of June?

E voi cosa vi aspettate da PlayStation Plus a febbraio? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.