PlayStation Plus di febbraio 2022: disponibili altri due bonus esclusivi

A pochi giorni dall'annuncio dei giochi gratis di marzo 2022 per gli abbonati a PlayStation Plus, Sony ha pubblicato ben due bundle esclusivi sul suo store digitale.

Si tratta nello specifico di un pacchetto per Call of Duty Vanguard e Warzone Pacific ed uno per Warframe. Entrambi i contenuti possono essere scaricati senza costi aggiuntivi dagli abbonati ed è possibile trovare i DLC all'interno della sezione "Pacchetti esclusivi" del menu PlayStation Plus.

Ecco di seguito i contenuti dei due bundle:

Pacchetto Combattimento Beach Bum di Call of Duty Vanguard e Warzone Pacific

Skin leggendaria per l'operatore Wade Jackson

Progetto arma fucile d'assalto leggendario

Fucile a canna liscia leggendario

Emblema epico

Orologio epico

Portafortuna epico

Biglietto da visita epico

Gettone punti esperienza doppi della durata di 60 minuti

Pacchetto PlayStation Plus Booster VII di Warframe

L'Arma Corpo a Corpo Okina e la Skin Okina Obsidian

Mod Stile Spinning Needle

Sugatra Pazza

Glifo Mesa Okina

Emblema Okina

Booster Crediti di 3 Giorni

Booster Affinità di 3 Giorni

100 Platinum

Questi sono invece i link per scaricare i contenuti dalla versione web dello store:

A proposito del servizio Sony, vi ricordiamo che sono sempre più insistenti i rumor su PlayStation Spartacus, il chiacchierato rivale di Xbox Game Pass.