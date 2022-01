PlayStation Plus di febbraio 2022: leak e previsioni sui nuovi giochi gratis PS5 e PS4

I giochi gratis PlayStation Plus di gennaio 2022 sono stati resi disponibili a inizio mese ma si inizia già a parlare dei possibili nuovi giochi per PS4 e PS5 in arrivo a febbraio per tutti gli abbonati al servizio premium di Sony.

Gennaio è stato un mese ricco grazie al debutto di Persona 5 Strikers, DiRT 5 (correttamente ipotizzato anche da noi nelle nostre previsioni mensili) e Deep Rock Galactic, ma cosa possiamo aspettarci dal secondo mese del 2022? Un leak ha svelato il possibile arrivo di Nour Play With Your Food nel catalogo PlayStation Plus, il gioco sarà disponibile dal 1 febbraio, per pura coincidenza si tratta del primo martedì del mese, giorno nel quale Sony lancia i nuovi giochi mensili della lineup PlayStation Plus. Solo un caso? Forse sì o forse no, al momento nessuno si è pronunciato a riguardo ma la data sembra sospetta.

Per quanto riguarda invece le previsioni è certamente più difficile pronunciarsi, c'è chi si aspetta l'arrivo di Demon's Souls per sfruttare il traino di Elden Ring ma sembra improbabile che il remake possa già finire nella lineup PlayStation Plus considerando che il remake del gioco di FromSoftware continua a registrare ottime vendite a prezzo pieno ad ogni nuovo drop di PS5.

Altri nomi legati ai giochi PlayStation Studios che ci sentiamo di fare sono quelli di Death Stranding e MediEvil, anche se quest'ultimo è forse fuori stagione e sarebbe più adatto in autunno, nel periodo di Halloween. Anche il panorama indipendente offre vari spunti come The Pathless e Call of the Sea mentre sul fronte dei giochi third party lanciamo l'ipotesi di un gioco della serie Samurai Warriors/Dynasty Warriors. Ne sapremo di più a fine mese, quando Sony annuncerà ufficialmente i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di gennaio 2022.