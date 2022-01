PlayStation Plus febbraio 2022: quando escono i nuovi giochi gratis per PS4 e PS5?

I nuovi giochi gratis PlayStation Plus di febbraio 2022 sono finalmente stati annunciati da Sony, ma da quando saranno disponibili per il download dal PlayStation Store europeo? Ecco la data da segnare sul calendario.

I giochi PS Plus di febbraio 2022 potranno essere scaricati da tutti gli abbonati al servizio a partire da martedì 1 febbraio (una data che si ricorda bene, vero?) in tarda mattinata, generalmente il PlayStation Store in Europa si aggiorna tra le 12:00 e le 13:00, i giochi resteranno disponibili fino al 28 febbraio. La lineup PlayStation Plus di febbraio 2022 per PS4 e PS5 include come di consueto tre nuovi giochi: EA Sports UFC 4, Planet Coaster Console Edition e Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina: Un'avventura unica in Wonderlands.



EA Sports UFC 4 è l'ultimo episodio della celebre serie sportive su licenza Ultimate Fighting Championship mentre Planet Coaster è l'erede dei gestionali in stile Theme Park mentre Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina: Un'avventura unica in Wonderlands è una versione standalone dell'omonimo DLC di Borderlands 2 uscito nel 2013, un breve ma gustoso antipasto in vista dell'arrivo di Tiny Tina's Wonderlands a marzo.



Ma le sorprese non finiscono qui perchè gli abbonati PlayStation Plus possono godere anche di sconti esclusivi sui migliori giochi PS4 e PS5.