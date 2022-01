PlayStation Plus di febbraio 2022: quando verranno annunciati i nuovi giochi gratis?

La fine del mese si avvicina e cresce l'attesa per l'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus di febbraio 2022, per scoprirli bisognerà aspettare ancora qualche giorno ma per fortuna l'attesa non sarà lunghissima. Ecco la data da segnare sul calendario.

A meno di imprevisti e/o ritardi improvvisi (dovuti magari all'annuncio del tanto rumoreggiato State of Play di febbraio) i giochi PlayStation Plus del prossimo mese dovrebbero venire svelati nella giornata di mercoledì 26 gennaio alle 17:30 ora italiana, i nuovi giochi saranno poi disponibili per il download dal PlayStation Store a partire dalla tarda mattinata (ora italiana) di martedì 1 febbraio.

Lo stesso giorno verranno rimossi i giochi gratis PlayStation Plus di gennaio 2022: Persona 5 Strikers, Deep Rock Galactic e DiRT 5, attualmente scaricabili dagli abbonati su PS4 e PS5. Ci sono già leak e previsioni sui giochi gratis PlayStation Plus di febbraio 2022, tra i papabili ingressi citiamo Nour Play With Your Food (in uscita proprio il primo febbraio) e giochi indipendenti come The Pathless e Call of the Sea, oltre ad un titolo della serie Dynasty Warriors/Samurai Warriors.

La conferma arriverà solamente a fine mese e ricordiamo che per il 2022 Sony potrebbe avere in programma anche l'unificazione di PlayStation Plus e PlayStation Now, come suggerito dai rumor su Project Spartacus, mai confermati fino ad oggi.