PlayStation Plus: a febbraio 2023 arriva una ricca ondata di bonus gratis per free to play

Nel corso degli ultimi giorni non solo è stato aggiornato il catalogo di prodotti gratis per gli abbonati a PlayStation Plus Essential, Extra e Premium, ma anche la sezione delle ricompense che gli utenti iscritti al servizio possono riscattare senza costi aggiuntivi a prescindere dal tier del loro abbonamento.

Qui sotto trovate l'elenco dei contenuti dei sette pacchetti gratis per gli abbonati a PS Plus:

Brawlhalla Bonus Pack 8

Skin di Re Roland

Leggenda di Sir Roland

Ultralancia (Razzolancia)

Emote Datti pace

Pacchetto MVP 3 di MultiVersus

Variante epica "Astrocucciolo" di Rendog

Animazione del lancio fuori dal ring epica "Elettricità estrema"

Stendardo raro "Extra tostato".

Dauntless - Pacchetto Slayer invernale per PlayStation Plus

25 chiavi esplorazione

25 gettoni taglia

Boost Club degli Slayer di 7 giorni

Pacchetto di tonici

20.000 scudi

250 platino

SMITE x Magic The Gathering Plus Pack Bundle

Atlas + pacchetto vocale

Nu Wa + pacchetto vocale

Pele + pacchetto vocale

Thanatos + pacchetto vocale

Yu Huang + pacchetto vocale

PlayerUnknown's Battlegrounds - Pacchetto esclusivo PlayStation Plus 2023 #1

Forziere del cacciatore x5

Chiave x5

80 coupon contrabbando

Apex Legends: PlayStation Plus Play Pack

2 skin leggenda (Mirage e Wraith)

2 skin arma (C.A.R. e Devotion)

2 banner (Mirage e Wraith)

In aggiunta a tutti questi bonus troviamo anche il Pacchetto 10 di Path of Exile, il cui contenuto non viene però specificato sulle pagine del PS Store.

Ecco di seguito i link per procedere con il riscatto di queste ricompense sulla versione browser dello store ufficiale Sony:

A proposito di regali, avete già riscattato il bundle di avatar gratis per PS4 e PS5 a tema Horizon Forbidden West?