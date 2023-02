PlayStation Plus di febbraio: annunciati quattro nuovi giochi gratis per PS4 e PS5

A cominciare da Mafia Definitive Edition, nei prossimi giorni gli abbonati al PlayStation Plus potranno scaricare quattro interessanti titoli: Sony ha svelato i nuovi giochi che dalla giornata di martedì 7 febbraio saranno disponibili al download per gli abbonati PlayStation Plus Essentials.

La lista (ampiamente anticipata dal leak dei giochi PlayStation Plus di febbraio) si compone di Evil Dead The Game, OlliOlli World e Destiny 2 Oltre la Luce, tutti in versione PlayStation 4 e PlayStation 5. A chiudere il cerchio ci pensa Mafia Definitive Edition per PS4, che ricordiamo essere la versione restaurata dell’amato capostipite della serie.

Partiamo proprio dal rifacimento di Mafia, che racconta nuovamente la storia di Tommy Angelo, a fronte di una buona rielaborazione della sceneggiatura di partenza. Il team si è preso la briga di aggiungere qualche dettaglio inedito, riscrivendo del tutto alcune sequenze. I protagonisti al contempo sono stati resi più umani, in preda a dubbi e timori. Pur non offrendo compiti secondari degni di nota, la città di Lost Heaven è piena di luoghi iconici, tutti da esplorare alla guida di vetture tipiche degli anni ’30. Complice il buon sistema di shooting alla base degli scontri a fuoco, con ogni strumento di morte che un suo feeling distintivo, le missioni si sono confermate piacevoli e variegate, e danno corpo a un’avventura criminale difficile da ignorare per qualsiasi appassionato al genere di riferimento.

Evil Dead The Game è una vera e propria lettera d’amore ai fan del ben noto franchise e ciò è ben evidente sin dalla campagna single player, che si compone di missioni pensate per sbloccare personaggi aggiuntivi ed elementi estetici. È chiaro ad ogni modo che il cuore dell’esperienza si debba ricercare nei concitati scontri multiplayer, basati su una formula asimmetrica. Un gruppo di sopravvissuti infatti è chiamato ad affrontare orridi abomini dotati di talenti mortiferi differenti, in battaglie all’ultimo sangue capaci di stampare un sorriso sui volti dei fan di Ash Williams.

OlliOlli World offre una gradevole commistione tra platform, rhytm game ed evoluzioni sullo skateboard, per un’esperienza fondata su una visione religiosa di questo amato sport. Dalle assolate spiagge di Sunshine Valley, fino ai deserti di Woodrock, le ambientazioni del gioco sono caratterizzate da un solido level design, che consente al giocatore di sfoderare tutta la propria abilità nell’esecuzione di trick complessi e spettacolari.

Giungiamo quindi a Destiny 2 Oltre la Luce, l’ambizioso DLC del gioco che offre una campagna ambientata tra le lande ghiacciate di Europa, la luna di Giove. Tra l’introduzione di nuovi poteri, come la Stasi, armi e armature esotiche, parliamo di un contenuto di indubbio valore per il titolo di Bungie.