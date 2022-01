PlayStation Plus di febbraio: atteso per oggi l'annuncio dei nuovi giochi gratis

Ci siamo! L'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus di febbraio 2022 è atteso per la giornata di oggi, se Sony rispetterà il consueto calendario, la comunicazione ufficiale arriverà alle 17:30 ora italiana, tra poche ore scopriremo dunque quali saranno i nuovi giochi di febbraio per gli abbonati PS Plus.

A differenza di quanto accaduto negli ultimi mesi, questa volta non c'è stato alcun leak e dunque non sappiamo esattamente cosa aspettarci. Difficile fare previsioni sui giochi gratis PlayStation Plus di febbraio 2022, l'unico indizio è il lancio di Nour Play With Your Food previsto su PS4 e PS5 il primo febbraio, lo stesso giorno di disponibilità dei nuovi giochi PS Plus... che il titolo indie possa essere una delle produzioni incluse nella lineup Instant Game Collection del prossimo mese? Certamente possibile, ma non ci sono certezze.

Per il resto c'è chi spera in produzioni targate PlayStation Studios come magari Death Stranding, MediEvil e Gran Turismo Sport, e chi invece opta per giochi indie e titoli terze parti di spessore, ma come detto in mancanza di rumor e leak è davvero difficile sparare nel mucchio, considerando che il catalogo PlayStation include centinaia di giochi papabili per il debutto su PlayStation Plus.

Infine, sospettiamo che la versione Definitive Edition di GTA Vice City potrebbe arrivare su PlayStation Now come parte della lineup di febbraio 2022.