PlayStation Plus di febbraio: oggi l'annuncio dei nuovi giochi 'gratis' PS5 e PS4

Sony si prepara ad annunciare oggi pomeriggio i nuovi giochi PlayStation Plus Essential (scaricabili anche dagli abbonati Extra e Premium) di febbraio 2024, tra poche ore scopriremo la lineup di giochi "gratis" del prossimo mese per gli iscritti al servizio PS Plus.

Quando annunciano i nuovi giochi PlayStation Plus?

Essendo l'ultimo mercoledì del mese, l'annuncio è previsto per la giornata di oggi, alle 17:30 ora italiana. Da considera però l'imminente State of Play di stasera che potrebbe aver stravolto i piani di Sony: i giochi PlayStation Plus di febbraio verranno annunciati durante l'evento? Potrebbe accadere, ma in ogni caso nella presentazione dello show non si fa alcun cenno a PlayStation Plus e dunque per il momento continuiamo a considerare valido il consueto orario delle 17:30.

I nuovi giochi PlayStation Plus saranno poi disponibili per il download da martedì 6 febbraio e fino al primo lunedì di marzo. Abbiamo però una certezza in quanto è già stato annunciato il primo gioco PlayStation Plus Essential di febbraio: Foamstars di Square Enix, party game a base di schiuma in uscita proprio il 6 febbraio in esclusiva sulle console PlayStation (PS4 e PS5) e disponibile dal day one nel catalogo Plus.

Vi ricordiamo che a febbraio 10 giochi usciranno dal catalogo PlayStation Plus Extra e Premium, tra questi anche Tekken 7, Resident Evil 7 Biohazard, Ace Combat 7, Tacoma e Oninaki.