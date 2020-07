PlayStation Plus festeggia 10 anni: credito gratis da Sony agli abbonati!

Nel 2020, il servizio di PlayStation Plus festeggia il proprio decimo anniversario: per l'occasione, sembra proprio che i vertici di Sony abbiano deciso di riservare una sorpresa ai propri utenti.

Si stanno infatti moltiplicando in rete le segnalazioni legate ad un'iniziativa molto particolare: il colosso videoludico starebbe infatti offrendo in omaggio del credito gratuito agli abbonati PS Plus. Nello specifico, si riferisce di 10 dollari regalati da Sony per acquisti su PlayStation Store.



A testimonianza del fatto, diversi giocatori stanno pubblicando screenshot del messaggio ricevuto da Sony, che reciterebbe quanto segue: "Per celebrare i dieci anni di PlayStation Plus, abbiamo aggiunto 10$ di credito PlayStation Store al tuo account. Grazie per aver scelto PlayStation Plus". A titolo di esempio, è possibile visionare il Tweet disponibile in calce a questa news, pubblicato dal noto insider Tidux, che offre in allegato un'istantanea della comunicazione.



Al momento, non sembrano esservi comunicazioni ufficiali da parte di Sony in merito all'iniziativa segnalata da alcuni fortunati videogiocatori e non è dunque chiaro se essa sia limitata ad una specifica area geografica. In attesa di eventuali delucidazioni in merito, ricordiamo che i giochi PS Plus gratis di luglio 2020 sono disponibili per il download e lo resteranno sino al prossimo 3 agosto.