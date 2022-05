PlayStation Plus: FIFA 22 e gli altri giochi gratis di maggio arrivano oggi

I giochi gratis PlayStation Plus di maggio 2022 per PS4 e PS5 sono disponibili da oggi per il download e resteranno in catalogo fino al primo lunedì di giugno compreso.

Questo mese gli abbonati possono scaricare tre nuovi giochi gratis per PlayStation 4 e PlayStation 5: FIFA 22, Tribes of Midgard e Curse of the Dead Gods. Tre giochi molto diversi tra loro ma capaci di riscuotere notevoli consensi tra gli appassionati dei rispettivi generi, con FIFA 22 a spiccare come gioco mainstream e blockbuster di grande richiamo tra gli appassionati di calcio e il pubblico generalista.

Curse of the Dead Gods e Tribes of Midgard invece accontenteranno i giocatori alla ricerca di produzioni più originali e maggiormente di nicchia e per quanto non si tratti di giochi perfetti, l'aggiunta al catalogo PlayStation Plus permetterà certamente a questi titoli di farsi conoscere meglio da un pubblico più ampio.

Sono già disponibili anche nuovi bonus PlayStation Plus di maggio 2022 tra cui contenuti extra per Fortnite, FIFA 22 e Rocket League. A giugno PlayStation Plus cambierà volto con l'entrata in scena degli abbonamenti Extra e Premium che permetteranno di accedere ad una vasta selezione di giochi classici per PS1, PS2, PS3 (via Cloud in Streaming), PS4, PS5 e PSP.