PlayStation Plus: da Friday The 13th a Laser League, tutte le novità di ottobre 2018 in un video

I nuovi titoli gratuiti di ottobre riservati agli utenti PlayStation Plus sono scaricabili a partire da oggi per tutti gli abbonati al servizio. In questo video speciali ve li presentiamo tutti: da Friday The 13th a Laser League, passando per Rocketbirds 2 Evolution e 2064 Read Only Memories.

Dopo un settembre assolutamente scoppiettante (che ha visto Destiny 2 e God of War 3 come protagonisti) il team nipponico frena la corsa, e propone a tutti gli abbonati Laser League e Friday the 13th, entrambi per PlayStation 4. A questi due titoli si aggiungono anche The Bridge, Rocketbirds 2 Evolution e 2064 Read Only Memories: il primo sarà scaricabile su tutte e tre le console di Sony, mentre gli altri due potrete trovarli soltanto su PS4 e PSVita. La line-up si chiude infine con Master Reboot, esclusivamente su PS3.

Se da un lato Friday The 13th a Laser League offrono due esperienze di gioco incentrate sul multiplayer, dall'altro 2064 Read Only Memories si presenta come un'interessante avventura grafica a tema cyberpunk, disponibile al download sia su PlayStation 4 che su PlayStation Vita. Un mese non all'altezza del precedente, ma comunque da tenere d'occhio per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus, anche se le attenzioni dei giocatori saranno sicuramente concentrate su Red Dead Redemption 2, l'attesissimo gioco western di Rockstar in arrivo il 26 ottobre.