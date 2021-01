PlayStation Plus funziona su PS5 oppure no?

Potrebbe sembrare una domanda banale eppure la risposta non è così scontata: l'abbonamento PlayStation Plus che usiamo su PS4 funziona anche sulla nuova PS5 oppure bisogna iscriversi nuovamente attivando un secondo profilo?

Dunque PlayStation Plus funziona su PS5? La risposta a questa domanda fortunatamente è positiva, se siete già iscritti a PS Plus non dovete preoccuparvi perchè potete continuare ad utilizzare il vostro abbonamento PlayStation Plus anche sulla nuova console, non c'è bisogno di iscriversi nuovamente o di pagare due abbonamenti.

Lo stesso profilo può essere utilizzato senza problemi sia su PlayStation 4 che su PS5 con un solo abbonamento, senza difficoltà alcuna, state tranquilli perchè Sony non bloccherà il vostro account dal momento che si tratta di una possibilità del tutto lecita e autorizzata.

Ricapitolando dunque: abbonandovi a PlayStation Plus su PS4 potrete utilizzare il profilo anche sulla vostra PlayStation 5 (e viceversa) per giocare online (l'iscrizione è obbligatoria per accedere al multiplayer in rete, tranne nei giochi free to play), accedere allo spazio sul Cloud per i salvataggi, scaricare gratis i giochi PlayStation Plus (a febbraio Sony regala Destruction All-Stars, Control Ultimate Edition e Concrete Genie per PS Plus) e avere accesso a sconti e promozioni esclusive sui migliori giochi in offerta per PS4 e PlayStation 5.