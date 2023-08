PlayStation Plus e Game Pass: abbonamenti in stallo, editori in crisi. Mercato saturo?

C'è preoccupazione e scetticismo riguardo il futuro degli abbonamenti a servizi come PlayStation Plus e Xbox Game Pass e molti analisti si dicono in pensiero per una situazione attuale non troppo rosea negli USA e che potrebbe persino arrecare danni sul lungo periodo.

Se è vero che le vendite di PlayStation 5 in Nord America continuano a crescere è altrettanto vero che il numero di abbonati a PlayStation Plus e Game Pass non cresce, e questo è un problema. Il 2020 e il 2021 hanno visto una forte crescita di iscritti a questi servizi, in parte "grazie" anche i lockdown dovuti alla pandemia Covid-19, con milioni di persone chiuse in casa per mesi e dunque con maggior tempo libero da dedicare all'intrattenimento.



Nel 2022 e nel primo semestre del 2023 invece la spesa per gli abbonamenti digitali negli Stati Uniti si è stabilizzata e di fatto non c'è una vera crescita dal novembre 2021, attualmente in Nord America questo mercato vale circa 400 milioni di dollari al mese, i numeri sono si stabili ma non crescono e questo preoccupa sia gli analisti che gli editori.



Durante l'ultima riunione finanziaria, Sony non ha comunicato i dati aggiornati degli iscritti a PlayStation Plus (al 30 aprile 2023 gli iscritti erano 47.4 milioni in tutto il mondo) e lo stesso ha fatto Satya Nadella con i numeri di Game Pass, in questo caso gli ultimi dati ufficiali risalgono al 2022 e parlano di 25 milioni di abbonati Xbox Game Pass, PC Game Pass e Game Pass Ultimate.



E' vero, forse sono mancati i grandi blockbuster a trainare le sottoscrizioni e in generale l'inflazione e la crisi economica potrebbero aver portato i giocatori a tagliare le spese superflue. I prossimi mesi saranno cruciali in tan senso con l'arrivo di Starfield su Xbox e giochi multipiattaforma di grande richiamo, pensiamo a EA Sports FC 24 e Call of Duty Modern Warfare 3.



In ogni caso a farne le spese sembrano essere i piccoli editori indipendenti, ad esempio Devolver Digital e TinyBuild avrebbero risentito notevolmente dei minori introiti derivati dalle licenze per i servizi in abbonamento, probabile segno di come sia Sony che Microsoft abbiano meno denaro da investire per acquistare giochi da aggiungere in catalogo. Del resto, se i conti non tornano...



E voi cosa ne pensate? Siamo davvero arrivati ad una fase di stallo per questi servizi o c'è ancora possibilità di crescita?