PlayStation Plus e Games with Gold: il valore dei giochi regalati nel 2017 supera i 1.000€

Polygon ha analizzato il numero dei giochi regalati agli abbonati, scoprendo così alcuni dati interesanti riguardo il loro valore in denaro, l'anzianità degli stessi e il voto medio.

Per quanto riguarda i Games with Gold, nel 2017 Microsoft ha regalato 48 giochi, nove dei quali già usciti su PlayStation Plus, con uno score medio su Metacritic pari a 77.19 e un valore commerciale di 1029,52 dollari. L'età media dei giochi è pari a 4.4 anni, non sempre titoli recentissimi dunque.

Sul fronte PlayStation Plus troviamo un maggior numero di giochi, ben 74 (tre già disponibili per gli abbonati Gold), numero che però non include i giochi bonus come That's You Dimmi Chi Sei?, RIGS e Until Dawn Rush of Blood per PlayStation VR. Il voto medio su Metacritic è pari a 71.3%, il valore totale è invece di 1287.25 dollari, l'età dei prodotti non supera invece i 2,3 anni.

Cosa ne pensate di queste statistiche?