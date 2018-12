PlayStation Plus gennaio 2019: rumor e speculazioni sui giochi gratis

Non è ancora chiaro quando Sony annuncerà i giochi gratis PlayStation Plus di gennaio 2019: l'ultimo mercoledì del mese è il 26 dicembre ma considerando la ricorrenza festiva il publisher potrebbe decidere di anticipare le comunicazioni a questa settimana o magari posticipare il tutto ai giorni successivi al Natale oppure all'anno nuovo.

In attesa di saperne di più, VGR lancia una lista di titoli che potrebbero essere inclusi nella Instant Game Collection del prossimo mese. Si parte con Metro Redux, probabile candidato in vista del lancio di Metro Exodus a febbraio e si continua con Far Cry 4, anche questo nell'ottica di promuovere Far Cry New Dawn, mentre Far Cry 5 appare improbabile considerando la recentissima pubblicazione (marzo 2018). L'ultimo gioco citato è Dead or Alive 5, che potrebbe fare da apripista al lancio di DOA6, previsto per il 15 febbraio.

Come sempre, ricordiamo che quanto riportato è solamente frutto di rumor, speculazioni, previsioni e speranze, per la lista completa e ufficiale dei giochi gratis PlayStation Plus di gennaio 2019 dovremo necessariamente attendere comunicazioni da parte di Sony Interactive Entertainment.