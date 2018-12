PlayStation Plus: Steep, Portal Knights e gli altri giochi di gennaio in video

Sony ha rivelato i giochi che potranno essere scaricati senza alcun costo aggiuntivo da tutti gli abbonati a PlayStation Plus durante il mese di gennaio 2019.

La line-up di titoli PlayStation 4 per il primo mese del nuovo anno vede come protagonisti Steep di Ubisoft e Portal Knights, mentre su PlayStation 3 giungeranno Zone of the Enders HD Collection di Konami e Amplitude. L'elenco si chiude con PlayStation Vita: la console portatile di Sony accoglierà Fallen Legion Flames of Rebellion e Super Mutant Alien Assault.

Come sempre, l'offerta copre un'ampia varietà di genere e dovrebbe essere in grado di accontentare i palati della maggior parte dei videogiocatori. Per aiutarvi nella scelta di titoli da scaricare, li abbiamo passati in rassegna uno ad uno del Video Speciale che potete guardare in apertura di notizia. Aspettiamo nella sezione commenti il vostro parere sui giochi gratis di gennaio 2019. Siete soddisfatti della line-ip? qual è il vostro preferito?