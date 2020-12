PlayStation Plus gennaio 2021: annunciati i nuovi giochi gratis per PS5 e PS4

Come promesso, Sony Interactive Entertainment ha finalmente annunciato i giochi gratis PlayStation Plus per PS4 e PS5 di gennaio 2021 disponibili dal 5 gennaio per il download dal PlayStation Store europeo. Siete pronti per scoprire i nuovi giochi in arrivo?

Anche il prossimo mese sarà possibile scaricare tre giochi gratis per entrambe le console Sony: Shadow of the Tomb Raider di Square Enix (PS4 compatibile con PS5) Greedfall di Spiders e Focus Home Interactive (PS4 compatibile con PlayStation 5) e Maneater (PlayStation 5).

Giochi PlayStation Plus gennaio 2021

Shadow of the Tomb Raider (PS4)

Greedfall (PS4)

Maneater (PS5)

Una lineup interessante che include l'ultimo episodio della trilogia di Lara Croft (a pochi mesi dall'inclusione di Rise of the Tomb Raider nel catalogo PlayStation Plus), l'acclamato Greedfall e un gioco minore ma decisamente interessante come Maneater, capace di catalizzare l'attenzione del pubblico per molte settimane al lancio durante la scorsa primavera e che viene ora proposto in versione aggiornata e ottimizzata per PlayStation 5 con grafica HDR 4K a 60fps e supporto per le principali caratteristiche del controller DualSense.

Cosa ne pensate dei nuovi ingressi della Instant Game Collection di gennaio? In chiusura vi ricordiamo inoltre che a febbraio Destruction All-Stars per PS5 sarà gratis per gli abbonati PlayStation Plus.