PlayStation Plus gennaio 2021: annuncio giochi gratis PS5 e PS4 questa settimana?

Sono molti a chiedersi se Sony annuncerà questa settimana i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di gennaio 2021. In realtà da calendario la risposta è no, ma dobbiamo tenere conto delle imminenti festività natalizie.

Rispettando il calendario canonico, l'annuncio dei nuovi giochi gratis PS4 e PS5 di gennaio sarebbe previsto per mercoledì 30 dicembre, con giochi disponibili per il download da martedì 5 gennaio 2021. C'è però chi ipotizza che Sony possa svelare la lineup PS Plus mercoledì 23 dicembre così da far fronte ad eventuali chiusure natalizie dei reparti marketing e comunicazione della compagnia.

In realtà questa ipotesi appare di difficile realizzazione, ad esempio lo scorso anno i giochi PlayStation Plus di gennaio vennero svelati regolarmente da calendario nella giornata di mercoledì 1 gennaio, dunque un festivo in buona parte del mondo. Chiaramente nulla esclude che Sony possa cambiare i suoi piani e annunciare i giochi Plus questa settimana, al momento però non ci sono indizi concreti per pensare a questa possibilità.

Vi ricordiamo che tra le nuove previsioni sui giochi PlayStation Plus di gennaio 2021 abbiamo inserito Uncharted L'Eredità Perduta, Shadow of the Tomb Raider e LEGO Worlds per PS4 mentre è più difficile fare ipotesi sui giochi PS5, al momento l'unica certezza è che Destruction All-Stars sarà gratis a febbraio con PlayStation Plus.