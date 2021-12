PlayStation Plus gennaio 2022: previsioni dei nuovi giochi gratis PS4 e PS5

L'anno sta per finire ed è già tempo di proiettarsi al 2022, arrivati a metà mese come di consueto arrivano le previsioni sui giochi PlayStation Plus di gennaio 2022 basate su rumor, leak, speculazioni e sensazioni, con l'obiettivo di capire quali potrebbero essere i giochi offerti da Sony agli abbonati nel primo mese del nuovo anno.

A differenza di quanto accaduto in passato, negli ultimi tempi le strategie di Sony sui giochi gratis PlayStation Plus sono state poco lineari e non sempre a fuoco, dunque non è semplice ipotizzare quali giochi arriveranno su PS Plus.



Partendo dalle produzioni indipendenti un probabile candidato è The Pathless, uscito nel novembre 2020 come gioco di lancio di PlayStation 5, il titolo di Annapurna è stato messo in ombra da produzioni più blasonate e l'aggiunta nel catalogo PlayStation Plus potrebbe essere un buon modo per rilanciare il gioco e donare nuova visibilità al progetto. Anche Streets of Rage 4 potrebbe essere in lizza per fare la sua comparsa nel catalogo Instant Game Collection, parliamo certamente di un gioco molto apprezzato e che ha riscosso un discreto successo di pubblico e critica.



Per quanto riguarda invece i giochi AAA tra i titoli più gettonati viene citato (ad esempio da PSU) DiRT 5 di Codemasters e si fanno i nomi di Borderlands 3, Watch Dogs Legion e Sniper Elite V2 Remastered. Si tratta però, come detto, di pure speculazioni e previsioni personali non basate su rumor o indizi concreti.