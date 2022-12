PlayStation Plus gennaio 2023: previsioni e speculazioni sui nuovi giochi gratis PS4 e PS5

I nuovi giochi gratis PlayStation Plus di gennaio 2023 verranno annunciati dopo Natale, alla fine di dicembre scopriremo quali sono i giochi del primo mese del nuovo anno per gli abbonati PlayStation Plus Essentials, nel frattempo vi proponiamo il consueto "giro" di speculazioni e previsioni sui giochi PS Plus di gennaio 2023.

La prima ipotesi che vogliamo buttare sul piatto è quella relativa a The Last of Us Remastered o The Last of Us Parte 2, sebbene il primo sia già stato offerto nella lineup PlayStation Plus qualche anno fa e si trova ancora oggi all'interno del catalogo PlayStation Plus Collection.

Come mai abbiamo giocato la carta The Last of Us? Con l'arrivo della serie TV di The Last of Us a gennaio, potrebbe essere una buona occasione per Sony proporre The Last of Us o The Last of Us Parte 2 nel catalogo, mentre sembra troppo presto per The Last of Us Parte 1, uscito lo scorso mese di settembre su PS5 e in arrivo a marzo 2023 su PC.

Altre ipotesi sono quelle di Star Wars Jedi Fallen Order (in vista dell'arrivo del sequel Star Wars Jedi Survivor) e magari una selezione di giochi più piccoli ma ugualmente interessanti come Little Nightmares 2, Generation Zero e il coloratissimo Chicory A Colorful Tale.