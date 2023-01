PlayStation Plus gennaio 2023: tre nuovi bonus gratis, sono tutti per free to play

Il 2023 è iniziato alla grande per gli abbonati a PlayStation Plus, i quali possono già procedere al riscatto di tre ricompense esclusive in maniera completamente gratuita.

Genshin Impact

Si comincia con il nuovo bundle di Genshin Impact, arrivato in concomitanza con il debutto della versione 3.4.

Il pacchetto di Genshin Impact comprende i seguenti oggetti:

Ingegno dell'eroe ×20

Minerale di potenziamento mistico ×15

Mora ×50.000

Resina fragile ×2

Ecco di seguito il link per raggiungere la pagina del prodotto sullo store digitale di Sony:

Deathverse Let It Die

Arriva poi il turno di Deathverse Let It Die che, malgrado sia in procinto di chiudere i battenti, continua a ricevere nuovi contenuti.

Il bundle del battle royale gratis comprende i seguenti elementi estetici:

Skin “Illustre paracadutista”

Skin Wilson “Stazione aerea 95-RG”

Ecco di seguito il link per raggiungere la pagina del prodotto sullo store digitale di Sony:

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL

L'ultimo contenuto esclusivo per gli abbonati al servizio Sony è per Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, visto che è possibile riscattare un bundle contenente ben 50 biglietti utili all'acquisto di carte nel free to play.

Ecco di seguito il link per raggiungere la pagina del prodotto sullo store digitale di Sony:

In attesa di scoprire quali altri pacchetti verranno distribuiti nel corso del 2023, vi ricordiamo che è già possibile giocare DMC 5 Special Edition e gli altri giochi di gennaio per gli utenti PS Plus Extra e Premium.