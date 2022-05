PlayStation Plus: si può giocare offline con i giochi scaricati su PS4 e PS5?

Volete giocare offline su PS4 e PS5 con i giochi scaricati con l'abbonamento PlayStation Plus Extra o PlayStation Plus Premium? E' possibile, ma con una piccola limitazione, come confermato dalla stessa Sony.

Nella pagina delle FAQ PlayStation Plus su PlayStation Plus viene specificato che "quando giochi a un titolo scaricato dal catalogo PlayStation Plus Extra e Premium dovrai accedere a PSN ogni sette giorni per convalidare il tuo abbonamento e mantenere l’accesso al gioco."

Un problema per chi magari non dispone di una connessione attiva per un periodo di tempo prolungato, Sony specifica in ogni caso che questa limitazione è valida solamente per i giochi scaricati tramite i piani Extra e Premium mentre i giochi mensili della Instant Game Collection inclusi con PlayStation Plus Essentials non richiedono alcun check settimanale.

In definitiva quindi il gioco offline è assolutamente possibile per tutti i giochi PlayStation Plus Premium e Extra scaricati su PS4 e PS5, a patto però di effettuare almeno un login ogni sette giorni al PlayStation Network, così da verificare la validità del proprio abbonamento, solo in questo modo il sistema permetterà di continuare a giocare, in caso contrario l'accesso al titolo verrà bloccato fino a quando non sarà nuovamente possibile effettuare la verifica dell'account.