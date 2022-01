PlayStation Plus: alcuni giocatori sono delusi dalla line-up di giochi gratis di febbraio

Vi piacciono i giochi gratis scelti da Sony per la Instant Game Collection di febbraio 2022 per PlayStation Plus? In alcuni meandri della rete, a quanto pare, sta serpeggiando una certe dose di insoddisfazione. Ecco perché.

Nel subreddit di PlayStation Plus sta ottenendo numerosi consensi il pensiero di un utente chiamato adamquigley, secondo il quale Sony sarebbe nuovamente scesa in basso. Ancora indispettito dall'inclusione di Godfall: Challenger Edition avvenuta a dicembre 2021 (criticato per essere una versione sostanzialmente monca del gioco originale), l'utente ha fatto notare che a febbraio 2022 è stato aggiunto un prodotto che in realtà è già stato regalato in passato. Sta chiaramente parlando di Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina: Un'avventura unica in Wonderlands (ancora una volta c'è di mezzo Gearbox), versione stand-alone di un DLC di Borderlands 2 che era già compreso in Borderlands: The Handsome Collection regalato agli abbonati Plus a giugno 2019. Quella che sembra essere una manovra di marketing atta a spianare la strada all'arrivo di Tiny Tina's Wonderlands, nuovo gioco previsto a marzo, non è piaciuta a più di un migliaio di utenti del subreddit. Nel momento in cui vi scriviamo, sono 1013 gli upvote ricevuti dal topic.

Voi cosa ne pensate dei giochi gratis di febbraio per PlayStation Plus? Siete soddisfatti dalla selezione operata da Sony? Già che ci siamo, vi segnaliamo che su PlayStation Store sono in corso degli sconti esclusivi per gli abbonati Plus.