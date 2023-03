PlayStation Plus: quali giochi abbandonano il catalogo Extra e Premium ad aprile?

Lo scorso 21 marzo sono arrivati i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di marzo 2023, che offrono agli abbonati produzioni di spessore come Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri, Dragon Ball Z Kakarot e Street Fighter V Champion Edition. Ma presto si dovranno salutare diversi altri giochi.

Oltre alla confermata rimozione di Marvel's Avenger da PlayStation Plus Extra e Premium, ecco quali sono i sette giochi che abbandoneranno il catalogo PS Plus a partire da aprile 2023. Di seguito, l'elenco:

2Dark

Croiseur Sigma

Gabbuchi

Marvel Puzzle Quest Dark Reign

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4

The Caligula Effect Overdose

The Wonderful 101 Remastered

Avete dunque ancora pochi giorni prima di vedere rimossi questi titoli dall'offerta Extra e Premium messa a punto da Sony. Una volta rimossi ad aprile, il solo modo per continuare a giocarli sarà acquistandoli regolarmente tramite PlayStation Store, dove continueranno ad essere disponibili ai prezzi di listino.

Pur non trattandosi magari di giochi di primissimo piano, nell'elenco non mancano comunque produzioni di indubbie qualità: Ultimate Ninja Storm 4 è ad esempio considerato tra i giochi di Naruto più apprezzati in circolazione, mentre la remastered di The Wonderful 101 permette ai fan di rivivere l'esilarante e spettacolare Action di Platinum Games pubblicato originariamente nel 2013 su Wii U. Se interessati, iniziate subito a giocarli: siete ancora in tempo!