PlayStation Plus: quali giochi abbandonano il catalogo a luglio?

Sony ha annunciato la lista dei giochi che lasceranno il catalogo PlayStation Plus a partire dal mese di luglio e più precisamente dal 18 luglio, come segnalato dal sempre puntuale PlayStation Game Size. Ecco dunque quali giochi si apprestano ad abbandonare il servizio in abbonamento di PlayStation.

I giochi sono dieci in totale e tra questi spicca Stray di Annapurna Interactive, gioco che ha fatto il suo debutto su PlayStation Plus a luglio 2022... che stia per scadere l'esclusiva temporale e Stray sia in arrivo su Xbox Game Pass? Molto probabile, almeno stando agli ultimi rumor.

Altri giochi presto non più disponibili sono Rogue Stormers, Marvel's Avengers Definitive Edition, Saints Row Gat out of Hell e Bioshock Infinite The Complete Edition.

PlayStation Plus ultima occasione per giocare luglio 2023

Saints Row Gat out of Hell PS4

Stray PS5 e PS4

Bioshock Remastered PS4

Bioshock 2 Remastered PS4

Bioshock Infinite The Complete Edition PS4

Borderlands The Handsome Collection PS4

Rogue Stormers - PS4

Marvel's Avengers Definitive Edition PS5 e PS4

Fluster Cluck PS4

Raiden V Director's Cut PS4

Ricordiamo inoltre che oggi Sony annuncerà i giochi PlayStation Plus Essential di luglio 2023 per PS4 e PS5, non ci sono ancora leak o anticipazioni e dunque non ci resta che attendere la seconda metà del pomeriggio per sapere quali giochi entreranno a far parte del catalogo PS Plus.