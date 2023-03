PlayStation Plus: quali giochi abbandoneranno il catalogo a marzo 2023?

Continua ad evolversi il catalogo di prodotti disponibili per gli utenti abbonati ai tier Extra e Premium di PlayStation Plus che, come sempre, si prepara a dire addio ad una selezione di titoli per lasciare spazio ad altri.

A svelare le prossime modifiche della libreria del servizio è stato il sempre ben informato Tom Henderson, che sulle pagine del suo portale ha informato i videogiocatori che stanno per lasciare la libreria i seguenti giochi:

Danger Zone

Dungeons 2

Ghost of a Tale

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5

Override 2: Super Mech League

The Vanishing of Ethan Carter

Velocibox

Victor Vran Overkill Edition

WWE 2K22

Nel caso di WWE 2K22 e Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5, il loro abbandono del catalogo è più che comprensibile, visto che l'arrivo sugli scaffali dei sequel è sempre più vicino e i publisher vogliono spingere il più possibile le vendite dei nuovi arrivati. Va precisato inoltre che, al momento, non si conoscono le date esatte in cui i prodotti in elenco non saranno più avviabili dagli abbonati, ma è probabile che ne sapremo di più nei prossimi giorni.

Per chi non lo sapesse, per adesso è nota solo una parte della lineup dei giochi di marzo 2023 per gli utenti PlayStation Plus Extra e Premium.