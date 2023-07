PlayStation Plus, giochi di agosto annunciati questa settimana: data e ora

Luglio sta ormai per salutarci e, come da tradizione, stanno per maturare i tempi di un annuncio da parte di Sony circa i nuovi giochi Playstation 5 e Playstation 4 che si inseriranno nel catalogo di Playstation Plus Essential ad agosto 2023. Scopriamo quali sono.

Per prima cosa, vi invitiamo a dare un'occhiata alla lista completa dei giochi che escono da Playstation Plus ad agosto. Seconda di poi, vi ricordiamo che non esiste una data garantita in cui Sony presenta i titoli gratuiti del PS Plus.

Ciò nonostante, la società di Playstation ci ha ormai abituati che, a parte rarissime eccezioni, la sua programmazione fa ricadere l'annuncio dei nuovi giochi gratuiti del Plus il mercoledì pomeriggio precedente al primo martedì del mese successivo.

Secondo questo calcolo, dunque, l'annuncio ufficiale da parte di Sony è imminente e dovrebbe arrivare mercoledì 26 luglio 2023 alle ore 17:30 italiane. In tal caso, i titoli saranno gratuitamente a disposizione degli abbonati Playstation Essential, Extra e Premium a partire dal 1 agosto 2023.

Al momento non sono noti i titoli che entreranno a far parte del catalogo, ed è anche difficile fare previsioni al riguardo, ma non mancheremo di informarvi non appena la lista sarà resa nota. Nel frattempo, non perdete l'occasione di scaricare tutti i giochi di Luglio del Playstation Plus.