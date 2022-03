PlayStation Plus: giochi di aprile svelati questa settimana ma c'è l'incognita Spartacus

Questa settimana, Sony dovrebbe annunciare i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di aprile 2022, utilizziamo il condizionale perché secondo alcuni rumor nei prossimi giorni la compagnia dovrebbe togliere i veli al nuovo servizio in abbonamento PlayStation Spartacus.

Secondo un report di Bloomberg, PlayStation Spartacus verrà annunciato entro il 31 marzo e quindi di fatto durante la prima metà di questa settimana. L'annuncio potrebbe influenzare anche il reveal dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus di aprile 2022? Molto probabile dal momento che con il debutto della nuova sottoscrizione potrebbero esserci novità in arrivo anche per gli attuali abbonati PS Plus.

Per il momento si tratta però di speculazione e non è detto che i due annunci vadano in conflitto tra loro, per saperne di più dovremo attendere il 30 marzo alle 17:30, l'ultimo mercoledì del mese è da sempre scelto da Sony per l'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus (a proposito, ecco rumor e speculazioni sui giochi gratis PlayStation Plus di aprile 2022) e chissà che in questa occasione non scopriremo anche qualcosa di più su PlayStation Spartacus.

O magari Spartacus verrà annunciato tra oggi e domani, e mercoledì spazio come di consueto al reveal dei giochi del Plus? O forse scopriremo prima i giochi del Plus e il giorno successivo Sony toglierà i veli a Spartacus? Tanti interrogativi e pochissime risposte, ne sapremo di più nei prossimi giorni.