PlayStation Plus: che giochi ci sono nel catalogo streaming Cloud?

Finalmente lo streaming Cloud dei giochi è disponibile per gli abbonati PlayStation Plus Premium anche in Europa, solamente sulle console della famiglia PlayStation 5. Ma quali giochi ci sono in catalogo pronti per essere giocati in streaming nel Cloud? Ecco l'elenco completo aggiornato.

Sono quattro le categorie di giochi che supportano il Cloud Streaming su PlayStation 5: giochi PS1, PS2, PS3 e PSP, giochi PS4 e PS5, giochi PS5 demo trial e giochi digitali PS5 supportati presenti nella raccolta giochi.

Giochi PS4 e PS5



Marvel's Spider-Man Miles Morales

Horizon Forbidden West

Ghost of Tsushima

Mortal Kombat 11

Saints Row 4

Versioni trial

Hogwarts Legacy

The Witcher 3 Wild Hunt

The Calisto Protocol

Giochi supportati solo se presenti nella raccolta giochi

Resident Evil 4 Remake

Dead Island 2

Giochi Free to play

Genshin Impact

Fall Guys Ultimate Knockout

Fortnite Battle Royale

Il Coud Streaming supporta anche la risoluzione 4K/60fps, nonché Audio 3D e HDR a patto di disporre di una connessione adeguata, in alternativa si può giocare a risoluzione 720p, 1080p o 1440p. Per giocare alle risoluzioni più basse vi basterà una connessione da 5 Mbps mentre per i 1080p bisogna disporre di una linea da almeno 15 Mbps, infine per il 4K serve una connessione da almeno 38 Mbps.

Lo streaming nel Cloud è disponibile solo ed esclusivamente su PS5 per gli abbonati PlayStation Plus Premium, non funziona su PC, PS4 e Mobile o con agli abbonamenti Essential o Extra.