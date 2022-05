PlayStation Plus: quanti giochi! Commentiamo la lineup di Sony

Mancano ormai poche settimane al lancio del Nuovo PlayStation Plus e la divisione videoludica di Sony, dalle pagine del proprio "blog istituzionale", delinea il quadro completo dei giochi accessibili "gratuitamente" al day one da tutti gli abbonati ai tier Premium ed Extra di PS Plus.

Il catalogo di esperienze digitali a cui accedere dalla seconda metà di giugno attraverso PS Plus Premium e PlayStation Plus Extra sarà particolarmente ampio e variegato, con decine di videogiochi provenienti dai PlayStation Studios, dai publisher più importanti e dalle case di sviluppo indipendenti.

La ricchissima selezione di giochi PS4 e PlayStation 5 comprenderà ad esempio titoli first-party del calibro di Bloodborne, Ghost of Tsushima Director's Cut, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Day's Gone, Death Stranding, Uncharted 4, Returnal, Demon's Souls e tanti altri.

Non meno interessante, e ricca, sarà poi l'offerta digitale confezionata da Sony Interactive Entertainment insieme ai propri partner commerciali: gli abbonati ai due tier più elevati del Nuovo PlayStation Plus potranno fruire gratis giochi come Assassin's Creed Valhalla, Control Ultimate Edition, Far Cry 4, Mortal Kombat 11, Red Dead Redemption 2, The Crew 2 e Hollow Knight. Ma siamo solo all'inizio.

Sin dalla fase immediatamente successiva alla partenza del Nuovo PlayStation Plus, prevista in Europa per il 22 giugno, SIE promette di attivarsi per arricchire costantemente il proprio servizio in abbonamento attraverso l'aggiunta di ulteriori titoli. Nel frattempo, su queste pagine trovate l'elenco completo dei giochi disponibili sul Nuovo PS Plus.