PlayStation Plus: quali giochi escono dal catalogo a dicembre 2023?

Sony appena usciti i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di novembre 2023 ma possiamo già comunicarvi quali giochi lasceranno il catalogo nel corso del prossimo mese, tra questi anche due giochi della serie Yakuza di SEGA.

A dicembre 2023 dovremo salutare titoli come Friday The 13th, La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor e La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, The Escapists 2, Yakuza 6 The Song of Life e Yakuza Like a Dragon.

PlayStation Plus Extra e Premium dicembre 2023

Caladrius Blaze

Damascus Gear Operation Tokyo HD Edition

El Hijo A Wild West Tale

Foreclosed

Friday the 13th

Legends of Ethernal

La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor

La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra

The Escapists 2

Yakuza 6 The Song of Life

Yakuza Like a Dragon

Questo mese gli abbonati PlayStation Plus Premium possono provare due nuovi giochi completi per un periodo limitato, ovvero Baldur's Gate 3 di Larian e The Lord of the Rings Gollum di Daedalic, il primo candidato al premio Game of the Year 2023 mentre il secondo riconosciuto come uno dei peggiori giochi del 2023.

Quest'anno, il catalogo PlayStation Plus si è arricchito con decine di giochi di ogni genere, ecco cinque grandi avventure single player uscite su PS Plus nel 2023 che non dovreste perdervi assolutamente se siete abbonati al servizio.