PlayStation Plus: quali giochi escono dal catalogo Extra e Premium a marzo?

Giochi che arrivano, giochi che se ne vanno: oltre ad aver reso disponibili i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio 2024, Sony ha annunciato i titoli che si preparano ad abbandonare il catalogo a marzo.

Nello specifico dal prossimo mese (la data non è stata resa nota) non saranno più disponibili i seguenti giochi nel catalogo PlayStation Plus Extra e Premium:

Civilization VI

Tchia

Ghostwire Tokyo

NEO The World Ends With You

Haven

Code Vein

Outer Wilds

Sono quindi questi gli ultimi giorni per poter scaricare e giocare con Tchia, Ghostwire Tokyo, Outer Wilds, Code Vein e gli altri giochi dell'elenco qui sopra. Sono invece ora disponibili per gli abbonati Extra e Premium:

Assassin’s Creed Valhalla (PS5, PS4)

LEGO Jurassic World (PS4)

LEGO Worlds (PS4)

Need for Speed Unbound (PS5)

The Outer Worlds Spacer’s Choice Edition (PS5)

Rogue Lords (PS4)

Roguebook (PS5, PS4)

Tales of Arise (PS5, PS4)

Tales of Zestiria (PS4)

A questi si aggiungono, per i soli membri Premium, i classici PlayStation Resistance Retribution (PS5, PS4), Tales of Symphonia (PS5, PS4) e Tales of Vesperia (PS5, PS4).

Gli abbonati PlayStation Plus possono ora scaricare un DLC gratis per Call of Duty Modern Warfare e Modern Warfare 3: il Pacchetto Combattimento include la skin operatore per Lockpick, due progetti arma, portafortuna, adesivo, biglietto da visita e un emblema.