PlayStation Plus: quali giochi escono dal catalogo a maggio 2024? Sono una marea

Secondo quanto riportato da TrueTrophies, sono ben 26 i giochi che si apprestano a lasciare il catalogo PlayStation Plus Extra e Premium, titoli che non saranno più disponibili per il download sulle console della famiglia PS4 e PS5.

Parliamo di una lista molto ricca non solo a livello numerico ma anche a livello qualitativo con titoli come Final Fantasy X HD, Final Fantasy XV, Final Fantasy XII The Zodiac Age, Jotun Valhalla Edition e The Artful Escape, solamente per citare alcuni giochi "di peso" dell'elenco.

Giochi PlayStation Plus non più disponibili da maggio

Absolver Abzu ADR1FT Ashen Elex Final Fantasy IX Final Fantasy VII Final Fantasy VIII Remastered Final Fantasy X HD Final Fantasy X-2 HD Remaster Final Fantasy XII The Zodiac Age Final Fantasy XV How to Survive 2 I Am Dead Jotun Valhalla Edition Last Stop Minit Monster Jam Steel Titans 2 My Friend Pedro Observation Sundered The Artful Escape The Messenger This is the Police This is the Police 2 World of Final Fantasy

Avete tempo fino al 20 maggio dunque per scaricare i giochi citati qui sopra, dal 21 maggio verranno come detto rimosso dal catalogo PS Plus. Nel frattempo sono ora disponibili i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di aprile 2024 tra i quali troviamo Animal Well, Dave The Diver, LEGO Marvel's Avengers, LEGO Ninjago Movie Videogame, Stray Blade, The Crew 2, Tales of Kenzera ZAU e Deliver Us Mars.

