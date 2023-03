PlayStation Plus: i nuovi giochi Extra e Premium arrivano oggi, c'è anche DBZ Kakarot

Escono oggi i nuovi giochi PlayStation Plus Premium ed Extra di marzo 2023, gli abbonati ai due tier superiori di PS Plus possono scaricare ora una selezione di giochi per PS4, PS5 e classici per le vecchie console Sony.

Il catalogo dei giochi del mese include il coloratissimo Tchia (ecco la nostra recensione di Tchia per PS5), Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri, Immortals Fenyx Rising e Dragon Ball Z Kakarot, senza dimenticare RAGE 2, Life is Strange 2, Life is Strange True Colors, Neo The World Ends with You e Street Fighter V Champion Edition.

Nuovi giochi PlayStation Plus Premium Extra di marzo

Tchia

Ghostwire Tokyo

Immortals Fenyx Rising

Dragon Ball Z Kakarot

Street Fighter V Champion Edition

Untitled Goose Game

Final Fantasy Type-0 HD

RAGE 2

Neo The World Ends with You

Haven

Rainbow Six Extraction

Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri

Life Is Strange True Colors

Life is Strange 2

Giochi classici per PS1 e PSP

Ridge Racer Type 4 PS1

Syphon Filter Dark Mirror PSP

Ape Academy 2 PSP

Spazio anche ai classici per PS1 e PSP come Syphon Filter Dark Mirror, Ape Academy 2 e Ridge Racer Type 4. Ricordatevi che a marzo alcuni giochi abbandonano il catalogo PlayStation Plus tra cui Monster Energy Supercross The Official Videogame 5, The Vanishing of Ethan Carter, WWE 2K22, Ghost of a Tale, Danger Zone, Victor Vran Overkill Edition e Override 2 Super Mech League.