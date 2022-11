PlayStation Plus: i nuovi giochi Extra e Premium sono disponibili da oggi

A partire da oggi sono disponibili i nuovi giochi PlayStation Plus Premium ed Extra di novembre 2022, gli abbonati ai due tier PS Plus possono aggiungere alla propria libreria una selezione di oltre 15 titoli per PS4 e PS5.

Questo mes la lista comprende giochi come Tom Clancy's Rainbow Six, Tom Clancy's The Division 2 e tutta la serie di Kingdom Hearts, inclusi Kingdom Hearts 3 e lo spin-off Kingdom Hearts Melody of Memory.

PlayStation Plus Extra e Premium nuovi giochi

The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition PS4, PS5

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege PS4, PS5

Ratchet & Clank PS3 (Premium)

Ratchet & Clank 2 Going Commando PS3 (Premium)

Ratchet & Clank Up Your Arsenal PS3 (Premium)

Ratchet & Clank Deadlocked PS3 (Premium)

Ratchet & Clank Future Tools of Destruction PS3 (Premium)

Kingdom Hearts Melody of Memory PS4

Oddworld Soulstorm Enhanced Edition PS4, PS5

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX PS4

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue PS4

Kingdom Hearts III PS4

Tom Clancy's The Division 2 PS4

Chorus PS4, PS5

What Remains of Edith Finch PS4

The Gardens Between PS4, PS5

Earth Defense Force World Brothers PS4

Earth Defense Force Iron Rain PS4

One Chanbara Origin PS4

Da non dimenticare inoltre i giochi della serie Ratchet & Clank pubblicati in occasione dei festeggiamenti per il ventesimo anniversario della serie Insomniac. Ecco quanto pesano i giochi PlayStation Plus Premium ed Extra di novembre.