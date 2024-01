PlayStation Plus: giochi Extra e Premium di gennaio disponibili da oggi per il download

Dopo l'annuncio della scorsa settimana, sono ora disponibili per il download i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di gennaio 2024 per PS5 e PS4. Tra questi, anche Resident Evil 2 Remake e Tiny Tina's Wonderlands Next-Level Edition.

La lineup del mese include tra gli altri Just Cause 3, LEGO City Undercover, Session Skate Sim, Shadow Tactics Blades of the Shogun, Surviving the Aftermath e Vampire The Masquerade Swansong.

Giochi PlayStation Plus Extra e Premium

Tiny Tina's Wonderlands Next-Level Edition PS4, PS5 - 21GB

Resident Evil 2 PS4, PS5 - 44.5GB

Hardspace Shipbreaker PS5 - 17GB

LEGO City Undercover PS4 - 13GB

Just Cause 3 PS4 - 11GB

Session Skate Sim PS4, PS5 8.9GB

Shadow Tactics Blades of the Shogun PS4 7.8GB

Vampire The Masquerade Swansong PS4, PS5 33GB

Surviving the Aftermath PS4 17GB

Giochi PlayStation Plus Premium gennaio 2024

Rally Cross PS4, PS5 - dimensione non disponibile

Star Wars Episodio 1 La Minaccia Fantasma PS4, PS5 - 480MB

Street Fighter 30th Anniversary Collection PS4 1.5GB

Legend of Mana PS4 - 1.2GB

Secret of Mana PS4 1.1GB

Tra i giochi classici per i soli abbonati PlayStation Plus Premium troviamo invece Rally Cross, Star Wars Episodio 1 La Minaccia Fantasma, Legend of Mana e Secret of Mana. Gli abbonati PS Plus Essential possono invece scaricare gratis i nuovi giochi PlayStation Plus Essential di gennaio: Nobody Saves The World, Evil West e A Plague Tale Requiem.