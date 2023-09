PlayStation Plus: giochi Extra e Premium di settembre annunciati, c'è NieR Replicant

Puntuale come un orologio svizzero, Sony ha annunciato tramite le pagine del PlayStation Blog la lista dei nuovi giochi di settembre per gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium, già parzialmente anticipata da un leak nei giorni scorsi.

Come previsto, arrivano NieR Replicant, Sid Meier's Civilization VI, 13 Sentinels Aegis Rim, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 e Star Ocean The Divine Force, oltre a Planet Coaster Console Edition, This War of Mine Final Cut e Star Ocean Integrity and Faithlessness.

Giochi PlayStation Plus Extra e Premium settembre 2023

NieR Replicant ver.1.22474487139…

Star Ocean The Divine Force

Sid Meier's Civilization 6

Sniper Ghost Warrior Contracts 2

13 Sentinels Aegis Rim

Unpacking

Odin Sphere Leifthrasir

Planet Coaster Console Edition

This War of Mine Final Cut

Cloudpunk

Contra Rogue Corps

Tails Noir

Call of the Sea

West of Dead

Star Ocean Integrity and Faithlessness

PAW Patrol The Movie Adventure City Calls

Giochi PlayStation Plus Premium settembre 2023

Star Ocean First Departure R PS4

Star Ocean Till the End of Time PS4

Dragon’s Crown Pro

Star Ocean The Last Hope 4K & Full HD Remaster PS4

Tutti i nuovi giochi sono disponibili per il download da martedì 19 settembre su PlayStation 5 e PlayStation 5. Siete soddisfatti della lineup mensile PlayStation Plus Extra e Premium? Qual è il miglior gioco del mese? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!