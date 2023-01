PlayStation Plus, i giochi di febbraio anticipati da un leak!

Dopo una prolungata attesa da parte della community di videogiocatori, sembra che finalmente la lineup di giochi PlayStation Plus di febbraio 2023 sia stata svelata in anticipo grazie a un leak messo in circolo nelle ultime ore.

L'autore del leak è il noto billbil-kun, fonte da sempre molto informata su tutte le ultime novità targate PlayStation. Ebbene, il noto insider ha mandato in tilt la community online grazie a un post pubblicato sul suo profilo Twitter, da cui apprendiamo che i giochi PlayStation Plus di febbraio potrebbero essere i seguenti:

OlliOlli World (PS5 | PS4)

Mafia Definitive Edition (PS4)

Evil Dead The Game (PS5 | PS4)

Destiny 2 Oltre la luce [DLC] (PS5 | PS4)

Billbil-kun ci fa sapere che questa raccolta dovrebbe essere, e che Mafia Definitive Edition potrebbe essere sostituito da altri titoli in alcune regioni. Ovviamente, per adesso parliamo di, motivo per cui vi invitiamo ad attendere notizie ufficiali da parte di Sony stessa. Tuttavia, l'attendibilità della fonte fa ben sperare circa la veridicità di queste informazioni.

Il servizio in abbonamento di Sony, tra l'altro, è stato al centro di alcune recenti e succose speculazioni riguardo alle nuove demo del PlayStation Plus Premium in arrivo. Stando a quanto dichiarato dal profilo PlayStation Game Size, il quale analizza tutte le modifiche apportate dal colosso nipponico ai propri database, sembra che PS Plus sia in procinto di accogliere F1 Manager 2022 e Marvel's Midnight Suns, titoli che potrebbero stuzzicare sicuramente l'attenzione della community.

Come se non bastasse, voci di corridoio suggeriscono che i titoli classici del PlayStation Plus potrebbero ricevere in tempi brevi il supporto ai trofei, feature a lungo richiesta dai fan.