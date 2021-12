PlayStation Plus: giochi gratis di gennaio 2022 annunciati, c'è anche Persona 5 Strikers

Il leak della settimana precedente al Natale si è rivelato corretto e del resto Dealabs ha dimostrato più volte di essere estremamente affidabile, come nel caso delle anticipazioni legate ai regali di Natale targati Epic Games Store.

Quali sono dunque i nuovi giochi gratis di gennaio 2022 per gli abbonati PlayStation Plus? A partire da martedì 4 gennaio gli iscritti al servizio potranno scaricare gratis tre nuovi giochi:

PlayStation Plus giochi gratis gennaio 2022

Persona 5 Strikers

DiRT 5

Deep Rock Galactic

Una selezione di giochi gratis per PS4 e PS5 piuttosto interessante dal momento che la lineup di giochi PlayStation Plus di gennaio 2022 include titoli di assoluto spessore: Persona 5 Strikers è lo spin-off in stile musou (anche se c’è di più, vi invitiamo a scoprirlo personalmente) di Persona 5, DiRT 5 è l’ultimo episodio della serie racing di Codemasters, uscito al lancio delle console next-gen, mentre Deep Rock Galactic è il gioco meno famoso del lotto ma non per questo il meno interessante, anzi.

Cosa ne pensate dei giochi gratis PlayStation Plus di gennaio 2022? A voi la parola, ma prima vi ricordiamo che il prossimo anno potrebbe vedere l'arrivo di importanti novità per quanto riguarda PlayStation Plus, con il debutto del tanto rumoreggiato Project Spartacus, abbonamento che unirà i vantaggi di PS Plus e PlayStation Now in una sola sottoscrizione.