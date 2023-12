PlayStation Plus: nuovi giochi di gennaio 2024 annunciati questa settimana, data e ora

Passate le feste di Natale, Sony si prepara ad annunciare i nuovi giochi PlayStation Plus Essential di gennaio 2024, inaugurando così il nuovo anno per tutti gli abbonati a PS Plus (di qualsiasi livello, Essential, Extra e Premium). Manca poco all'annuncio, ecco data e orario da segnare sul calendario.

Nello specifico, l'annuncio dei giochi PlayStation Plus Essential di gennaio 2024 è atteso per mercoledì 27 dicembre alle 17:30 ora italiana, i nuovi giochi per PS4 e PS5 saranno poi disponibili per il download a partire da martedì 2 gennaio e resteranno scaricabili fino al primo lunedì di febbraio compreso.

Questo vuol dire che avete ancora pochissimi giorni di tempo per scaricare i giochi PlayStation Plus Essential di dicembre 2023, la lineup del mese corrente include LEGO 2K Drive, Powerwash Simulator e Sable, disponibili per il download fino al primo gennaio compreso.

Non ci sono ancora leak o anticipazioni ma noi come sempre abbiamo provato a ipotizzare i giochi PlayStation Plus Essential di gennaio 2024, citando titoli come Marvel Midnight Suns, Tiny Tina's Wonderlands e produzioni indipendenti come Cult of the Lamb o Tunic. Almeno uno di questi giochi arriverà su PlayStation Plus a gennaio? Lo scopriremo mercoledì 27 febbraio alle 17:30, quando Sony vuoterà il sacco sui primi PS Plus del 2024.