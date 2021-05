PlayStation Plus: quali sono tutti i giochi gratis del 2021?

Siamo ormai arrivati quasi a metà della prima, vera annata di vita delle console next-gen, un anno in cui ai due colossi dell'industria - Sony e Microsoft - si chiedevano sforzi particolari per dimostrare di volersi affermare anche sul piano dei servizi oltre che delle esclusive, per creare un'esperienza videoludica a tutto tondo.

Se da un lato Microsoft ha risposto a questa richiesta potenziando ancora di più il suo Xbox Game Pass, dal canto suo Sony negli scorsi mesi ha investito pesantemente nel servizio PlayStation Plus tramite l'inserimento nel catalogo dei giochi gratuiti scaricabili mensilmente una grande quantità di prodotti di livello (talvolta anche titoli al Day One), che hanno permesso al servizio di consolidare la vecchia utenza e guadagnarne di nuova, anche grazie alla spinta fornita dall'entusiasmo generale per l'arrivo, finalmente, della next-gen. Vediamo quindi quali sono tutti i titoli che sono stati rilasciati gratuitamente su PlayStation Plus dall'inizio del 2021 fino al mese di giugno compreso.

PlayStation Plus gennaio 2021

Giochi gratis febbraio 2021

Il mese di gennaio, il primo di questo nuovo anno, ha visto il consolidarsi della strategia di Sony, ormai più che lampante, di rilasciare ogni mese due giochi per Playstation 4, come da consuetudine, più uno extra per Playstation 5. A gennaio è quindi toccato aper Playstation 4, mentre il titolo Playstation 5 si è rivelato essere, nella sua versione next-gen.

A febbraio, probabilmente uno dei mesi migliori in assoluto del 2021 fino ad oggi, ha visto l'arrivo sul Plus di Control Ultimate Edition e Concrete Genie su PS4 (ma entrambi disponibili per il download anche su PS5 tramite la modalità retrocompatibilità), mentre esclusivamente per i possessori della nuova ammiraglia next-gen di Sony è stato reso disponibile fin dal day one Destruction All-Stars.

Marzo 2021 giochi gratis PS Plus

Nel mese di marzo Sony ha deciso di fare le cose in grande, rilasciando gratuitamente per i membri del servizio non tre ma ben quattro giochi diversi. Per Playstation 4 annoveriamo l'arrivo di Final Fantasy VII Remake e Remnant From the Ashes, mentre i giocatori Playstation 5 hanno potuto scaricare anche Maquette. Il quarto titolo del mese è stato invece Farpoint, un titolo dedicato al Playstation VR.

Aprile 2021: giochi PlayStation Plus

Aprile si è rivelato essere un altro ottimo mese per gli appassionati, grazie all'arrivo di Days Gone tra i giochi gratis di Playstation 4 - mentre era già presente nella Playstation Plus Collection su PS5 - accompagnato da Zombie Army 4 Dead War, disponibile sia su PS4 che su PS5 in modalità retrocompatibilità. I fortunati possessori di una console Sony di nuova generazione hanno infine potuto godere dell'arrivo di Oddworld Soulstorm gratis fin dal day one nel catalogo di Playstation Plus.

Maggio 2021: giochi gratis per PS4 e PS5

Il quinto mese del 2021 è passato forse un po' in sordina rispetto ai precedenti, tutti di grande livello, sia per la qualità mediamente inferiore dei titoli, sia per via del fatto che alcuni di essi non erano nuovissimi. Stiamo parlando infatti di Battlefield V e Stranded Deep per Playstation 4, e di Wreckfest in versione migliorata next-gen per Playstation 5.

PlayStation Plus: giochi gratis giugno

Il mese di giugno, l'ultimo di cui abbiamo notizie certe nel momento in cui scriviamo, similmente a quanto accaduto a maggio ha probabilmente un impatto sul pubblico leggermente inferiore rispetto ai primi quattro mesi dell'anno, proponendo tra i titoli PS4 (entrambi retrocompatibili con PS5) Virtua Fighter V Finale Showdown e Star Wars Squadrons. Il titolo esclusivo per gli utenti Playstation 5 è invece Operation Tango.