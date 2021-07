PlayStation Plus: nuovi giochi gratis di agosto, previsioni, speculazioni e rumor

Durante lo State of Play di inizio luglio è stato annunciato il primo dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus di agosto 2021: Hunter's Arena Legends sarà incluso nella lineup Instant Game Collection del prossimo mese, ma quali altri titoli possiamo aspettarci?

Come di consueto, superata la prima metà del mese è tempo di rumor, previsioni e speculazioni sui giochi PS Plus in arrivo in piena estate, disponibili da martedì 3 agosto. Non ci sono indicazioni precise a riguardo e anche i rumor scarseggiano ma noi vogliamo provare comunque a lanciare le nostre previsioni sui nuovi giochi del PlayStation Plus di agosto 2021.

Oltre ad Hunter's Arena Legends, tra i giochi del catalogo PS Plus che ci piacerebbe poter giocare ad agosto citiamo sicuramente No Man's Sky, titolo che negli ultimi anni si è espanso a dismisura grazie a nuovi contenuti e l'arrivo nella lineup PlayStation Plus potrebbe portare ad una nuova iniezione di popolarità e ovviamente di giocatori attivi. Anche Tekken 7 potrebbe essere una valida alternativa, la versione base viene spesso venduta sul PlayStation Store a meno di 10 euro, infine citiamo World War Z, adrenalinico shooter basato sull'omonimo film.

Queste le nostre proposte per la lineup PlayStation Plus di agosto, fatevi sapere le vostre preferenze nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.